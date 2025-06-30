بنك الملابس الخيري يطلق صالة متنقلة في منطقة الجيزة

الوكيل الإخباري- ضمن جهوده المتواصلة في دعم الأسر المحتاجة، أعلن بنك الملابس الخيري- أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن إقامة صالة توزيع متنقلة في منطقة الجيزة، بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية واتحاد الجمعيات الخيرية.

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وبحسب بيان للبنك، اليوم الاثنين، ستُقام الفعالية على مدار يومين، داخل قاعات مركز شباب الجيزة، حيث سيتم استقبال 250 عائلة من الأسر المنتفعة من المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية، وتقديم الملابس لهم بطريقة تضمن حرية الاختيار وكرامة المستفيدين، وتمكينهم من تأمين احتياجاتهم الأساسية بكرامة.