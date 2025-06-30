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بنك الملابس الخيري يطلق صالة متنقلة في منطقة الجيزة

بنك الملابس الخيري
بنك الملابس الخيري
 
الإثنين، 30-06-2025 05:50 م

الوكيل الإخباري-    ضمن جهوده المتواصلة في دعم الأسر المحتاجة، أعلن بنك الملابس الخيري- أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن إقامة صالة توزيع متنقلة في منطقة الجيزة، بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية واتحاد الجمعيات الخيرية.

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وبحسب بيان للبنك، اليوم الاثنين، ستُقام الفعالية على مدار يومين، داخل قاعات مركز شباب الجيزة، حيث سيتم استقبال 250 عائلة من الأسر المنتفعة من المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية، وتقديم الملابس لهم بطريقة تضمن حرية الاختيار وكرامة المستفيدين، وتمكينهم من تأمين احتياجاتهم الأساسية بكرامة.


وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج "ديرتنا" الذي ينفّذه البنك، للوصول إلى الأسر المحتاجة في محافظات المملكة كافة، من خلال صالات متنقلة مصمّمة لتقديم الخدمة بشكل مباشر وميسر في المناطق المستهدفة، بما يعكس التزام البنك بتعزيز العدالة في توزيع المساعدات وتلبية الاحتياجات في كافة أنحاء الوطن.

 
gnews

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