الثلاثاء 2026-06-23 11:57 ص

بنك الملابس الخيري ينظم صالة متنقلة في الرويشد لخدمة 300 أسرة مستفيدة

بنك الملابس الخيري
بنك الملابس الخيري
 
الثلاثاء، 23-06-2026 11:35 ص
الوكيل الإخباري-   ينظم بنك الملابس الخيري التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية صالة متنقلة في لواء الرويشد بمحافظة المفرق يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بالتعاون مع جمعية سيدات الرويشد، ضمن جهوده المستمرة للوصول إلى الأسر الأكثر حاجة في مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان


وبحسب بيان البنك، اليوم الثلاثاء، ستقام الصالة في مقر جمعية سيدات الرويشد، بمشاركة متطوعين وعاملين من أبناء المجتمع المحلي، حيث من المتوقع أن يستفيد من خدماتها نحو 300 أسرة من المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية.

وستتيح الصالة للأسر المستفيدة اختيار احتياجاتها من الملابس بشكل مباشر ضمن تجربة تسوق مجانية تحفظ كرامتهم وتراعي احتياجات جميع أفراد الأسرة، فيما سيتواجد فريق البنك على مدار يومي النشاط لاستقبال المستفيدين وتنظيم عمليات الصرف.

ويأتي تنظيم الصالة ضمن برنامج "ديرتنا" الذي ينفذه بنك الملابس الخيري للوصول إلى الأسر المستحقة في مختلف المحافظات والألوية، إلى جانب مواصلة تقديم خدماته من خلال صالتيه الثابتتين في عمان والكرك.
 
 


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