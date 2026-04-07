بنك الملابس الخيري ينظم صالة متنقلة في كفرنجة

الوكيل الإخباري- ينظم بنك الملابس الخيري – التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية – صالة متنقلة في لواء كفرنجة، وذلك يومي غد وبعد غد، في قاعة بلدية كفرنجة، ضمن برنامج "ديرتنا" المخصص للمحافظات، والذي يهدف إلى توسيع نطاق خدمات البنك والوصول إلى الأسر المستحقة، خاصة في المناطق الأشد حاجة.

اضافة اعلان