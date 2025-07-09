بنك الملابس الخيري ينفذ نشاطا إنسانيا في لواء البترا

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الوكيل الإخباري- نفذ بنك الملابس الخيري، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، نشاطًا ميدانيًا استهدف قرية أم صيحون ومنطقة البيضا في لواء البترا، وذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





وبحسب بيان لبنك الملابس الثلاثاء، فإنه جرى خلال اليومين الماضيين من العمل الميداني، توزيع أكثر من 10 آلاف قطعة ملابس على ما يقارب 1400 فرد من أهالي المنطقة، من بينهم منتفعي صندوق المعونة الوطنية، والحالات الإنسانية، والأيتام.



وجرى تنفيذ النشاط بمشاركة فاعلة من جمعية سيدات الوادي، إلى جانب متطوعي مبادرة "شهامتنا" – مديرية شباب البترا التابعة لوزارة الشباب، الذين ساهموا بشكل كبير في تنظيم وتيسير عمليات التوزيع.



وأكد القائمون على بنك الملابس الخيري أهمية هذا التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمعية، مشيدين بجهود الشركاء والداعمين وكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية التي تهدف إلى إدخال الدفء والسرور على قلوب الأسر المستفيدة.