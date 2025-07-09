الأربعاء 2025-07-09 12:45 ص
 

بنك الملابس الخيري ينفذ نشاطا إنسانيا في لواء البترا

ارشيفية
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-07-2025 12:03 ص
الوكيل الإخباري-   نفذ بنك الملابس الخيري، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، نشاطًا ميدانيًا استهدف قرية أم صيحون ومنطقة البيضا في لواء البترا، وذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان


وبحسب بيان لبنك الملابس الثلاثاء، فإنه جرى خلال اليومين الماضيين من العمل الميداني، توزيع أكثر من 10 آلاف قطعة ملابس على ما يقارب 1400 فرد من أهالي المنطقة، من بينهم منتفعي صندوق المعونة الوطنية، والحالات الإنسانية، والأيتام.

وجرى تنفيذ النشاط بمشاركة فاعلة من جمعية سيدات الوادي، إلى جانب متطوعي مبادرة "شهامتنا" – مديرية شباب البترا التابعة لوزارة الشباب، الذين ساهموا بشكل كبير في تنظيم وتيسير عمليات التوزيع.

وأكد القائمون على بنك الملابس الخيري أهمية هذا التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمعية، مشيدين بجهود الشركاء والداعمين وكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية التي تهدف إلى إدخال الدفء والسرور على قلوب الأسر المستفيدة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى المفاعل النووي في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران

عربي ودولي رئيس المخابرات الفرنسية: موقع مخزون اليورانيوم الإيراني غير معروف على وجه اليقين

تعبيرية

أخبار محلية التعليم العالي: تخصيص 640 مقعدا للطب وتخفيض مقاعد طب الأسنان 20%

ارشيفية

أخبار محلية بنك الملابس الخيري ينفذ نشاطا إنسانيا في لواء البترا

مستشفى في غزة

فلسطين انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أقسام في مجمع الشفاء

غزة

فلسطين مدير مجمع الشفاء الطبي: كمية الوقود المتبقية لدينا لا تكفينا حتى الصباح

رئيس مجلس النواب الأميركي: نريد أن يكون اتفاق غزة عادلا ودائما

فلسطين رئيس مجلس النواب الأميركي: نريد أن يكون اتفاق غزة عادلا ودائما

ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيراني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

عربي ودولي ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيراني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

غزة

فلسطين 95 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة