الأحد 2026-05-10 01:32 ص

بنك الملابس الخيري ينهي فعاليات الصالة المتنقلة بلواء المريغة

بنك الملابس الخيري ينهي صالته المتنقلة في لواء دير علا ويخدم 1880 فردا
بنك الملابس الخيري
 
السبت، 09-05-2026 11:54 م

الوكيل الإخباري-    أنهى بنك الملابس الخيري فعاليات الصالة المتنقلة التي أٌقيمت في لواء المريغة ضمن برنامج "ديرتنا"، وبالتعاون مع بلدية المريغة، وجمعية المركز الإسلامي للأيتام، وجمعية الأمل لسيدات القاسمية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للبنك اليوم السبت، استهدفت الصالة المتنقلة الأسر المستفيدة من مختلف مناطق اللواء، وبما يشمل المريغة، وقرين، وأبو اللسن، والنقب، وسويمرة، والفيصلية، والقاسمية، حيث أتيحت للأسر فرصة اختيار احتياجاتها من الملابس ضمن بيئة منظمة تحفظ كرامتهم وتراعي احتياجاتهم المختلفة.
وتمكنت الصالة، على مدار يومين، من خدمة 280 أسرة، بعدد أفراد بلغ 1643 فردًا، فيما بلغ مجموع القطع الموزعة 8775 قطعة ملابس.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم ايران

عربي ودولي إيران تهدد باستهداف "المراكز الأميركية" في المنطقة في حال مهاجمة ناقلاتها

الرئيس السوري يناقش ملف الأمن مع رئيس الوزراء اللبناني في دمشق

عربي ودولي الرئيس السوري يناقش ملف الأمن مع رئيس الوزراء اللبناني في دمشق

علم سوريا.

عربي ودولي الشرع يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارات الإعلام والزراعة

بنك الملابس الخيري ينهي صالته المتنقلة في لواء دير علا ويخدم 1880 فردا

أخبار محلية بنك الملابس الخيري ينهي فعاليات الصالة المتنقلة بلواء المريغة

الأمن العام يختتم فعاليات المعرض المروري في حدائق الحسين ضمن يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي

أخبار محلية الأمن العام يختتم فعاليات المعرض المروري في حدائق الحسين ضمن يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي

وزارة الشباب تواصل برامجها التوعوية ضمن حملة "شتاء آمن"

أخبار محلية جرش: انطلاق برنامج "عقول صحية.. مستقبل مشرق"

أوقات الدوام الرسمي لإدارة ترخيص السائقين والمركبات خلال رمضان

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

المهندس المقاول الأردني جمال سمارة رحمة الله تعالى

أخبار محلية (557,197) ألف دينار هدر للمال العام… فمن يُحاسب أصحاب القرار؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 