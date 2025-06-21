بنك الملابس الخيري يواصل تنفيذ سلسلة من النشاطات في المحافظات

يشار إلى أن بنك الملابس الخيري يوزّع الملابس على الأسر العفيفة لإضفاء البهجة والفرحة على قلوب الناس في المحافظات كافة.
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