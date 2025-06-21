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بنك الملابس الخيري يواصل تنفيذ سلسلة من النشاطات في المحافظات

بنك الملابس الخيري
بنك الملابس الخيري
 
السبت، 21-06-2025 09:17 م

الوكيل الإخباري-     أعلن بنك الملابس الخيري أنه سيقيم بالتعاون مع نادي الراجف الرياضي الثقافي الاجتماعي وهيئة شباب كلنا الأردن فرع معان، صالة متنقلة في منطقة الراجف/ دلاغة بلواء البتراء التابع لمحافظة معان يومي الأحد والاثنين المقبلين.

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وبحسب بيان للبنك، اليوم السبت، فإنه سيقوم من خلال الصالة المتنقلة بتوزيع الملابس على الأسر العفيفة، وذلك ضمن إطار برنامجه الإنساني "ديرتنا".


يشار إلى أن بنك الملابس الخيري يوزّع الملابس على الأسر العفيفة لإضفاء البهجة والفرحة على قلوب الناس في المحافظات كافة. 

 
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