بنك الملابس الخيري يواصل تنفيذ سلسلة من النشاطات في المحافظات

الوكيل الإخباري- أعلن بنك الملابس الخيري أنه سيقيم بالتعاون مع نادي الراجف الرياضي الثقافي الاجتماعي وهيئة شباب كلنا الأردن فرع معان، صالة متنقلة في منطقة الراجف/ دلاغة بلواء البتراء التابع لمحافظة معان يومي الأحد والاثنين المقبلين.

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وبحسب بيان للبنك، اليوم السبت، فإنه سيقوم من خلال الصالة المتنقلة بتوزيع الملابس على الأسر العفيفة، وذلك ضمن إطار برنامجه الإنساني "ديرتنا".