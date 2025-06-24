الثلاثاء 2025-06-24 09:58 م
 

بنك الملابس الخيري يوزع أكثر من 9 آلاف قطعة في معان

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 08:14 م

الوكيل الإخباري-   نفذ بنك الملابس الخيري صالة ملابس متنقلة في قريتي الراجف ودلاغة بمحافظة معان على مدار يومين، بهدف تقديم كسوة تليق بالأسر المحتاجة، وتراعي كرامتهم وخصوصيتهم، ضمن برنامج "ديرتنا" المخصص لخدمة الأسر العفيفة في المحافظات، وبدعم من وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية.

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وبحسب بيان للبنك أقيمت الصالة المتنقلة في نادي الراجف الرياضي، وبمشاركة واسعة من متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن – فرع معان، الذين ساهموا في التنظيم والتوزيع، مما كان له الأثر الكبير في نجاح النشاط وتحقيق أهدافه الإنسانية.


وشهد النشاط إقبالاً واسعاً من الأسر المستفيدة، حيث جرت خدمة 274 أسرة، شملت ما مجموعه 1636 فرداً، وتم توزيع أكثر من 9692 قطعة ملابس متنوعة، شملت جميع الفئات العمرية.


وتأتي هذه المبادرة استمرارًا لنهج بنك الملابس الخيري في الوصول إلى الأسر المحتاجة بمختلف مناطق المملكة، ضمن بيئة تحفظ الكرامة وتُقدّم الدعم بشكل لائق وإنساني.


يُذكر أن بنك الملابس الخيري، الذي انطلق في أواخر عام 2013، يُقدّم خدماته من خلال صالات ملابس ثابتة في عمّان والكرك، بالإضافة إلى الصالات المتنقلة التي تُنظم شهريًا في المحافظات.

 
gnews

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