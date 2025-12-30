بنك الملابس: خدمة 33 ألف عائلة وتنفيذ 39 صالة متنقلة خلال 2025

10:42 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759164 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن بنك الملابس الخيري، التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، نتائج حصاد أعماله خلال العام الحالي، والتي عكست حجم الأثر الإنساني الذي حققته برامجه وصالاته المتنقلة في مختلف محافظات المملكة. اضافة اعلان





وبيّن البنك، أن خدماته خلال العام الحالي وصلت إلى 33094 عائلة مستفيدة، تشمل 275095 فردًا، جرى دعمهم عبر توزيع 1256464 قطعة ملابس، ضمن آلية تراعي كرامة المستفيدين وتلبي احتياجاتهم الأساسية.



وفي إطار توسيع نطاق الخدمة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر، نفّذ بنك الملابس الخيري 39 صالة متنقلة خلال العام، غطّت جميع محافظات المملكة، وأسهمت في إيصال الدعم مباشرة إلى الأسر في أماكن تواجدها.



كما سجّل العمل التطوعي حضورًا بارزًا في أنشطة البنك، حيث شارك 8 آلاف متطوع قدّموا 2179 ساعة عمل تطوعي من خلال 120 مبادرة نُفذت على مدار العام.



وأكد بنك الملابس الخيري أن هذه النتائج تعكس تكاتف الجهود بين المتطوعين والداعمين والشركاء، وتترجم استمرار البنك في أداء رسالته الإنسانية الهادفة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة.



تم نسخ الرابط





