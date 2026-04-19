بنك الملابس يخدم 1510 أفراد عبر الصالة المتنقلة بمنطقة الريشة – العقبة

الوكيل الإخباري- أنهى بنك الملابس الخيري، التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أعمال الصالة المتنقلة التي نُفذت في منطقة الريشة بمحافظة العقبة، ضمن برنامج "ديرتنا" الهادف إلى الوصول إلى الأسر المستفيدة في مختلف مناطق المملكة، وتلبية احتياجاتهم من الملابس.





وبحسب بيان للبنك، اليوم الاحد، استمرت الفعالية على مدار يومين، حيث استفادت 243 أسرة، بإجمالي 1510 أفراد، جرى تأمين احتياجاتهم من خلال توزيع 7793 قطعة ملابس، ضمن آلية تضمن حفظ كرامة المستفيدين وتقديم الخدمة بطريقة منظمة.



ويعمل بنك الملابس الخيري من خلال صالتين ثابتتين في كلٍّ من عمّان والكرك، إلى جانب تنظيم صالات متنقلة بشكل شهري في مختلف المحافظات، بهدف الوصول إلى الأسر المستفيدة وتقديم خدماته في أماكن وجودهم.



ويأتي هذا النشاط في إطار جهود البنك المستمرة لتوسيع نطاق خدماته، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، عبر توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة بأسلوب يحفظ كرامتهم.







