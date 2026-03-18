الخميس 2026-03-19 06:16 ص

"بنك الملابس" يرسم الفرح على وجوه الأطفال

جانب من المبادرة
 
الأربعاء، 18-03-2026 06:15 م

الوكيل الإخباري- وزع بنك الملابس الأردني مؤخرا العديد من قطع الملابس الجديدة والمستعملة على الأسر الأردنية الفقيرة والمحتاجة، عبر صالات العرض المتنقلة التي أستحدثها بنك الملابس في جميع محافظات المملكة، بهدف رسم البسمة والفرح على وجوه الأطفال الصغار خلال أيام العيد المبارك.

اضافة اعلان


وقالت منسقة هيئة شباب كلنا الأردن عبير الحتاملة إن توزيع الملابس يأتي في إطار الجهود الإنسانية التي تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من خلال هيئة شباب كلنا الأردن بإربد، بهدف التخفيف عن الأسر المحتاجة وإدخال الفرح إلى قلوب أطفالهم وقلوب الأطفال الأيتام خلال أيام شهر رمضان المبارك، وتوفير كسوة العيد المناسبة لهم، وذلك ضمن مبادرات بنك الملابس الخيري المستمرة على مدار العام.


وقالت المتطوعة في الهيئة حنان علي أن بنك الملابس يساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء على الأسر الفقيرة والمعوزة في محافظة إربد، عن طريق تأمين مستلزمات الأطفال ومعظم أفراد العائلة ببعض الملابس والأحذية اللازمة لهم.


وأشار المتطوع خالد عيسى إلى أن الهيئة وبالتعاون مع بنك الملابس قد استقبلت العديد من قطع الملابس الجديدة والمستعملة، حيث قام أعضاء الهيئة بتنظيفها وترتيبها وتعليقها، لتستفيد منها الأسر والفئات الفقيرة ومن هم أكثر حاجة من أبناء المجتمع، في خطوة تعكس روح المحبة والتآخي والشعور بالآخرين خلال أيام هذا الشهر الفضيل.


وأشار صاحب أحد المحال التجارية في محافظة إربد أسعد القضاة الى أن المحال التجارية بإربد قد قامت بالتبرع بأصناف متعددة من الملابس والتي يمكن الاستفادة منها، حيث تمت عملية فرز الملابس وترتيبها مع التأكد من جودتها لضمان أن القطعة قابلة للاستعمال وتليق بالمستفيدين، بهدف توفير الملابس الملائمة للأسر العفيفة، حيث تعرض الملابس في صالات عرض تتيح للفقراء والمحتاجين التسوق المجاني، وتعمل على تأمين مستلزمات معظم الأطفال من ملابس وأحذية مناسبة لهم خلال أيام العيد.


وقالت إحدى المستفيدات من فعاليات بنك الملابس أنه مع الارتفاع المتزايد للأسعار وزيادة البطالة أصبحت الكثير من الأسر الأردنية غير قادرة على شراء الملابس الجديدة للأطفال، حيث ساهم بنك الملابس بتوفير العديد من القطع والأحذية اللازمة للأطفال ولجميع أفراد الأسرة والتي سيستفيد منها الجميع خلال أيام العيد وفي حياتهم اليومية.

 
 


gnews

الأكثر مشاهدة