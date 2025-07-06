بنك الملابس ينفذ نشاطا خيريا في منطقة البيضاء وقرية أم صيحون

الوكيل الإخباري- يقيم بنك الملابس الخيري، بالتعاون مع قسم الجمعيات، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية نشاطا خيريا في منطقة البيضاء وقرية ام صيحون في محافظة معان لدعم الأسر العفيفة.

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وقال بيان لبنك الملابس اليوم إنه سينفذ نشاطا خيريا في مركز تنمية أم صيحون ابتداء من اليوم ولغاية يوم الثلاثاء المقبل، مستهدفا تقديم الخدمة لنحو 450 عائلة من الأسر المحتاجة، من خلال توزيع الملابس وتوفير الاحتياجات الأساسية.