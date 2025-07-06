بنك الملابس ينفذ نشاطا خيريا في منطقة البيضاء وقرية أم صيحون

وقال بيان لبنك الملابس اليوم إنه سينفذ نشاطا خيريا في مركز تنمية أم صيحون ابتداء من اليوم ولغاية يوم الثلاثاء المقبل، مستهدفا تقديم الخدمة لنحو 450 عائلة من الأسر المحتاجة، من خلال توزيع الملابس وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى أن هذا النشاط يأتي في إطار الحرص على تعزيز الشراكة مع الجهات الخيرية وتوسيع نطاق الدعم ليشمل مختلف المناطق ذات الأولوية.
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