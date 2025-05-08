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بنك الملابس يوزع كسوة على 200 عائلة في قضاء الجفر

"بنك الملابس" يوزع كسوة على 200 عائلة في قضاء الجفر
تعبيرية
 
الخميس، 08-05-2025 07:14 م

الوكيل الإخباري-   نفّذ بنك الملابس الخيري، أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، نشاطًا ميدانيًا في قضاء الجفر بمحافظة معان، ضمن برنامج "ديرتنا" المخصص للوصول إلى مختلف محافظات المملكة وتقديم الدعم للأسر المحتاجة.

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وقال البنك في بيان اليوم الخميس، إنه تم خلال النشاط توزيع كسوة الملابس على أكثر من 200 عائلة من العائلات العفيفة في القضاء، حيث بلغ عدد القطع الموزعة نحو 4000 قطعة ملابس، شملت مختلف الفئات العمرية، وراعت احتياجات الأسر، وفقًا للظروف المناخية والموسمية.


وأكد البنك، أن النشاط الميداني يأتي ضمن جهود بنك الملابس الخيري المستمرة لتوسيع نطاق خدماته الإنسانية في مختلف مناطق المملكة، وخاصة في المناطق الأقل حظًا، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع.

 
gnews

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