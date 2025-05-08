"بنك الملابس" يوزع كسوة على 200 عائلة في قضاء الجفر

وقال البنك في بيان اليوم الخميس، إنه تم خلال النشاط توزيع كسوة الملابس على أكثر من 200 عائلة من العائلات العفيفة في القضاء، حيث بلغ عدد القطع الموزعة نحو 4000 قطعة ملابس، شملت مختلف الفئات العمرية، وراعت احتياجات الأسر، وفقًا للظروف المناخية والموسمية.
وأكد البنك، أن النشاط الميداني يأتي ضمن جهود بنك الملابس الخيري المستمرة لتوسيع نطاق خدماته الإنسانية في مختلف مناطق المملكة، وخاصة في المناطق الأقل حظًا، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع.
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