بنك الملابس يوزع 8500 قطعة في منشية الزعتري بالمفرق

أنهى بنك الملابس الخيري، أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، فعاليات الصالة المتنقلة في منطقة منشية السلطة- بلدية الزعتري والمنشية، والتي أقيمت مؤخرا ضمن برنامج "ديرتنا" الهادف إلى إيصال خدمات البنك إلى الأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة.





وبحسب بيان للبنك اليوم الأحد، جرى خلال الفعالية تقديم الخدمة لنحو 309 أسر تضم 1591 فردًا، من خلال توزيع 8573 قطعة من الملابس والأحذية مجانا داخل قاعة شهداء منشية السلطة التي جرى تجهيزها لاستقبال المنتفعين.



وجرى تنفيذ النشاط بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية في المفرق، وعدد من الجمعيات المحلية، وبمساندة المتطوعين من أبناء المجتمع المحلي، تأكيدًا لنهج الشراكة والتعاون الذي يلتزم به بنك الملابس الخيري في جميع برامجه.



ويواصل بنك الملابس الخيري جهوده في الوصول إلى الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة من خلال صالاته الثابتة في عمّان والكرك والمتنقلة، تأكيدًا لالتزامه المستمر برسالة الخير والعطاء التي تنتهجها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في خدمة المجتمع، وتعزيز قيم التكافل الإنساني.

