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بنك تنمية المدن والقرى ومكافحة الفساد يعقدان ورشة توعوية

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جانب من الورشة
الإثنين، 16-12-2024 12:56 م

الوكيل الإخباري- عقد بنك تنمية المدن والقرى اليوم الاثنين ورشة توعوية بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بهدف تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بين موظفي البنك وانطلاقًا من التزام البنك بقيم الحوكمة الرشيدة وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية.

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وأكد مدير عام البنك أسامة العزام خلال افتتاح الندوة، أن البنك يولي أهمية لترسيخ قيم النزاهة والشفافية كقيم جوهرية في جميع تعاملاته وممارساته اليومية، لافتا الى ان الورشة تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز الوعي المؤسسي وتطوير الكفاءات المهنية لموظفي البنك.


وأشار المساعد الإداري للبنك خالد الزعبي، الى حرص الإدارة على تنفيذ سياسات واضحة تهدف إلى تعزيز النزاهة والحوكمة، من بينها سياسة تضارب المصالح، التي تُعد جزءًا أساسيًا من توجه البنك نحو تحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة بين البنك وشركائه.


وأضاف الزعبي، إن التعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يعكس حرص البنك على تكريس ثقافة الشفافية، والاستفادة من الخبرات الوطنية في هذا المجال، وبما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحقيق التنمية المستدامة.


من جهتهم أكد المشاركون في الورشة أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين مختلف الجهات لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة، وبما يدعم مسيرة التنمية والبناء.


وتضمنت الورشة مناقشات وتدريبات عملية حول دور النزاهة في تعزيز الأداء المؤسسي ومكافحة الفساد، إلى جانب استعراض عدد من الأمثلة والتجارب العملية ذات الصلة.

 
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