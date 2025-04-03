بني مصطفى : التكنولوجيا ركيزة أساسية لتحقيق الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة

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الوكيل الإخباري- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال لم تعد مجرد أدوات مساندة، بل ركيزة أساسية لتحقيق الإدماج الكامل، وضمان الاستقلالية والكرامة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة التي إنعقدت بعنوان " التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال: داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، اليوم الخميس، على هامش مشاركتها في أعمال في القمة العالمية الثالثة للإعاقة GDS-2025)) في العاصمة الألمانية برلين.



وتناولت بني مصطفى أبرز الإنجازات التشريعية التي تحققت في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيماناً بأهمية تطوير الأطر القانونية بما يتماشى مع الإتفاقيات الدولية.