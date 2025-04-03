بني مصطفى : التكنولوجيا ركيزة أساسية لتحقيق الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة التي إنعقدت بعنوان " التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال: داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، اليوم الخميس، على هامش مشاركتها في أعمال في القمة العالمية الثالثة للإعاقة GDS-2025)) في العاصمة الألمانية برلين.
وتناولت بني مصطفى أبرز الإنجازات التشريعية التي تحققت في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيماناً بأهمية تطوير الأطر القانونية بما يتماشى مع الإتفاقيات الدولية.
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