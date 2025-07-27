بني مصطفى: التنمية الاجتماعية تولي برامج التمكين أهمية كبيرة

جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الأحد، حفل تخريج 32 مشاركة من المنتفعات من برامج صندوق المعونة بعد إتمامهن بنجاح دورة التطريز الآلي التقني التي نُفذت من خلال مركز تصميم الألبسة والخدمات التدريبية، في خطوة مهمة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت بني مصطفى إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن 7دورات نفذها الصندوق في مختلف محافظات المملكة استفاد منها أكثر من 215 منتفعا، ضمن شراكة فعالة بين الصندوق ومركز تصميم الألبسة.
وبينت أن تدريب سيدات منتفعات من صندوق المعونة هو خطوة إيجابية تشكل فرصة لإقامة مشاريع صغيرة، ومبادرات إنتاجية، تسهم في تحسين واقع المتدربات اقتصاديا، وتعزز من أدوارهن المجتمعية، وبما ينعكس على أسرهن ويسهم في توفير مصدر دخل لتلك الأسر، داعية الخريجات إلى مواصلة تطوير مهاراتهن، والتأثير في مجتمعاتهن، لا سيما أن هذا البرنامج يشكل محطة مشرقة في مسيرة التحول من الاعتماد إلى الإنتاج، ومن الانتظار إلى المبادرة.
بدوره، أكد رئيس هيئة المديرين في مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب، المهندس إيهاب القادري، أهمية الشراكة بين المركز وصندوق المعونة، والتي تستهدف المنتفعين من الصندوق، مشيرا إلى أن هذه الدورة تعد من الدورات المتطورة في مجال التقنيات التطريز الآلي.
من جانبها، قالت مدير عام صندوق المعونة ختام شنيكات، إن الصندوق انتهج سياسة تنفيذ برامج تمكين اقتصادي نوعية للمنتفعين تُعزز من قدرتهم على الالتحاق بسوق العمل وإقامة مشاريع إنتاجية تُساعدهم على توفير مصدر دخل لهم ولأسرهم.
من جهته أشار مدير مركز تصميم الألبسة والخدمات التدريبية حسان النسور إلى أن التطوير المستمر على البرامج التي يُنفذها المركز، تهدف إلى تزويد المستفيدين من خدماته بمهارات نوعية في مجالات الخياطة والتطريز الآلي.
-
أخبار متعلقة
-
تجارة العقبة تسلّم "الخيرية الأردنية" 30 طناً من المساعدات لغزة
-
الأردن يشارك بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك غدا
-
"الترخيص" توضح قرار مجلس الوزراء الخاص بلوحات السيارات الحكومية
-
وزيرة النقل تؤكد اهمية تحديث التشريعات وتعزيز كفاءة النقل البحري
-
رئيس هيئة الأركان يزور قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية
-
اجتماع يناقش مشاريع مجلس محافظة مأدبا
-
صندوق دعم الطالب يتوسع .. والطلبة يثمّنون قرار الحكومة
-
"بترا" تعرض لشركائها متلقي الخدمة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2028