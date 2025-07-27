بني مصطفى: التنمية الاجتماعية تولي برامج التمكين أهمية كبيرة

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، وفاء بني مصطفى، إن الوزارة ومن خلال صندوق المعونة، وبتوجيهات ملكية سامية، تولي أهمية كبيرة لبرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي بمختلف أبعادها، وبحيث لا يقتصر دور الصندوق على الدعم المالي فقط، بل يشمل أيضا التمكين المهني، والنفسي، والاجتماعي، لتوفير بيئة داعمة تساعد الأسر على بناء مستقبل أفضل.

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جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الأحد، حفل تخريج 32 مشاركة من المنتفعات من برامج صندوق المعونة بعد إتمامهن بنجاح دورة التطريز الآلي التقني التي نُفذت من خلال مركز تصميم الألبسة والخدمات التدريبية، في خطوة مهمة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي.



وأشارت بني مصطفى إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن 7دورات نفذها الصندوق في مختلف محافظات المملكة استفاد منها أكثر من 215 منتفعا، ضمن شراكة فعالة بين الصندوق ومركز تصميم الألبسة.



وبينت أن تدريب سيدات منتفعات من صندوق المعونة هو خطوة إيجابية تشكل فرصة لإقامة مشاريع صغيرة، ومبادرات إنتاجية، تسهم في تحسين واقع المتدربات اقتصاديا، وتعزز من أدوارهن المجتمعية، وبما ينعكس على أسرهن ويسهم في توفير مصدر دخل لتلك الأسر، داعية الخريجات إلى مواصلة تطوير مهاراتهن، والتأثير في مجتمعاتهن، لا سيما أن هذا البرنامج يشكل محطة مشرقة في مسيرة التحول من الاعتماد إلى الإنتاج، ومن الانتظار إلى المبادرة.



بدوره، أكد رئيس هيئة المديرين في مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب، المهندس إيهاب القادري، أهمية الشراكة بين المركز وصندوق المعونة، والتي تستهدف المنتفعين من الصندوق، مشيرا إلى أن هذه الدورة تعد من الدورات المتطورة في مجال التقنيات التطريز الآلي.



من جانبها، قالت مدير عام صندوق المعونة ختام شنيكات، إن الصندوق انتهج سياسة تنفيذ برامج تمكين اقتصادي نوعية للمنتفعين تُعزز من قدرتهم على الالتحاق بسوق العمل وإقامة مشاريع إنتاجية تُساعدهم على توفير مصدر دخل لهم ولأسرهم.