بني مصطفى : السياسة في الأردن متاحة للجميع وليست حكرًا على فئة معينة

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أن السياسة في الأردن متاحة للجميع وليست حكرًا على فئة معينة، مشيرة إلى المكانة المتميزة التي تحظى بها المرأة الأردنية في المجتمع.

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جاء ذلك خلال رعايتها، اليوم السبت، الحفل الختامي لمشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية"، الذي نظمته شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات"، بمشاركة برلمانيين وبرلمانيات وسياسيين من مختلف الدول العربية، بما فيها الأردن.