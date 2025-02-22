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بني مصطفى : السياسة في الأردن متاحة للجميع وليست حكرًا على فئة معينة

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
السبت، 22-02-2025 03:10 م

الوكيل الإخباري-    أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أن السياسة في الأردن متاحة للجميع وليست حكرًا على فئة معينة، مشيرة إلى المكانة المتميزة التي تحظى بها المرأة الأردنية في المجتمع.

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جاء ذلك خلال رعايتها، اليوم السبت، الحفل الختامي لمشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية"، الذي نظمته شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات"، بمشاركة برلمانيين وبرلمانيات وسياسيين من مختلف الدول العربية، بما فيها الأردن.


وأوضحت بني مصطفى أن المرأة الأردنية حظيت منذ تأسيس الدولة باهتمام القيادة الهاشمية، مما مكّنها من الانخراط في العمل العام عبر بوابة التعليم، لتسهم في بناء الوطن وتعزيز منجزاته.

 
gnews

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