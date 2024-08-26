بني مصطفى تؤكد أهمية جهود إعمار اربد في تحقيق التنمية

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، أهمية جهود مؤسسة إعمار إربد في تحقيق أهداف التنمية.

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وأشارت خلال لقائها مدير وأعضاء المجلس التنفيذي ولجنة المرأة في مؤسسة إعمار إربد، إلى أهمية التركيز على الجانب التنموي في المشاريع التي تنفذها المؤسسة، في إطار الجهد الملموس الذي تضطلع به.



وقالت بني مصطفى، إن وزارة التنمية الاجتماعية تتطلع إلى التعاون مع مؤسسة إعمار إربد في مختلف البرامج التي تخدم تمكين المرأة في مجال المشاريع الإنتاجية المستدامة، ولا تقتصر خدماتها على محافظة إربد فقط، بل تمتد آثارها الإيجابية إلى باقي المحافظات.



وأضافت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة كان لها إسهامات واضحة في تمكين المرأة، إذ التقطت اللجنة الرسالة الملكية بعد إطلاق جلالة الملك عبد الله الثاني مسارات الإصلاح الثلاثة: السياسية، والاقتصادية، والإدارية، فعملت على وضع إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، كجزء من خطتها التنفيذية، وأصبح قطاع المرأة واحدًا من القطاعات التي تتضمنها الرؤية.



وأوضحت أن اللجنة أطلقت مشروع "مدرسة المشاركة السياسية" وتم تخريج أكثر من 340 مشاركة ضمن 12 فوجًا، إذ تسعى المدرسة لبناء قدرات النساء في مجال العمل السياسي والحزبي، والتركيز على التمكين الذاتي والمهارات المتقدمة، بما ينعكس إيجابًا على معارفهن وقدراتهن لزيادة مشاركة المرأة بالحياة السياسية.



وأشارت إلى جهود اللجنة لتعزيز وتمكين مشاركة المرأة بالحياة السياسية والبرلمانية، وأهمية التعديلات الدستورية في هذا السياق، إذ تضمنت إضافة فقرة إلى المادة السادسة من الدستور، وكفالة الدولة لتمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.