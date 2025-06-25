‏بني مصطفى تبحث في لقاءات وزارية آفاق التعاون المشترك

10:44 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/735696 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، وزير التنمية والمساعدة الاجتماعية والأسرة ومكافحة الجوع البرازيلي ويلينغتون دياس، ضمن مشاركتها في أعمال الدورة الـ 16 للجنة التنمية الاجتماعية والمنتدى العربي الرابع، فــي الجــزائــر. اضافة اعلان



‏

‏واستعرضت بني مصطفى خلال اللقاء برامج التمكين الاقتصادي ودعم المشاريع الصغيرة للأسر الأكثر حاجة، وأهميتها في تعزيز إنتاجيتها وتحسين ظروفها الاقتصادية، مشيرةً إلى الجهود الوطنية في مجال التمكين الاقتصادي، والتوّسع في إقتصاد الرعاية وريادة الأعمال.

‏

‏وتطرقت إلى أهمية التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، الذي تم إطلاقه العام الماضي، بمبادرة من البرازيل، وإنضم إليه الأردن، ودوره في تنسيق الجهود الدولية للقضاء على الجوع والفقر حول العالم، بما يصّب في الجهود الدولية لتحسين نوعية الحياة للأفراد، بما يعزز صون كرامتهم الإنسانية، وينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

‏

‏كما تناولت الجهود المبذولة في إنشاء المركز العربي للسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الذي يستضيفه الأردن، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الـ 39، مشيرة إلى أن المركز يهدف إلى بناء القدرات الفنية في الدول العربية في مجال مكافحة الفقر وتطوير السياسات الاجتماعية، وتعزيز قدرات الدول العربية في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات المتعلقة بالفقر.

‏

‏من جانبه، أعرب وزير التنمية والمساعدة الاجتماعية البرازيلي ويلينغتون دياس، عن تطلعه لتعزيز فرص التعاون المشترك مستقبلاً، وتقديم المساعدة الفنية لبرامج المركز العربي للسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر مستقبلاً.

‏

‏وعلى صعيد آخر، إلتقت بني مصطفى، نظيرتها الجزائرية د. صورية مولوجي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

‏

‏وأكدت بني مصطفى على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وأواصر الأخوة بين قيادتيهما والشعبين الشقيقين، وأهمية التعاون المستمر بين الجانبين بما يخدم البرامج المشتركة.

‏

‏واستعرضت أبرز البرامج والخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة، ومنها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والأطفال المحتاجين للحماية والرعاية ومن بحكمهم.

‏

‏وخلال اللقاء، أعربت بني مصطفى عن تقديرها للجهود الرسمية التي بذلتها الجمهورية الجزائرية في إستضافة أعمال الدورة الحالية للجنة التنمية الاجتماعية والمنتدى العربي الرابع، وأهمية مخرجاتها على جهود التنمية في البلدان المشاركة.

‏

‏من جانبها، أشارت الوزيرة مولوجي إلى أهمية التعاون المستمر بين الجانبين، مشيدةً بعمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وضرورة تعميق الحوار بين مختلف التجارب في مجال الحماية الاجتماعية، وتبادل الخبرات التي تعزز منظومة الحماية والرعاية في البلدين.

‏

‏كما إلتقت بني مصطفى، وزير العمل والشؤون الاجتماعية الصومالي يوسف محمد عدن، حيث جرى بحث تبادل التجارب المشتركة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية المختلفة.

‏

‏وأشارت بني مصطفى إلى أن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة، التي أطلقت مؤخراً برعاية ملكية سامية، تضمنت التوّسع في شمول الفئات الأكثر احتياجاً في برامج الحماية الإجتماعية، وتطوير آليات استجابة فاعلة للصدمات والأزمات، وربطها بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

‏

‏كما بحثت الجهود التحضيرية المبذولة لعقد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، نهاية العام الجاري في عمّان، وأهميته في دعم البرامج الاجتماعية المقدمة، مما يسهم في تحسين الخدمات الاجتماعية ويسهم في تعزيز جهود التكامل العربي في المجالات المشتركة، داعية الوزير الصومالي إلى التوقيع على النظام الأساسي للمركز العربي للسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

‏

‏بدوره، أشار الوزير عدن إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة في مجال الخدمات المقدمة للفئات الاجتماعية.

‏

‏واختتمت بني مصطفى لقاءاتها، مع نظيرتها الليبية وفاء أبو بكر الكيلاني وزيرة الشؤون الإجتماعية الليبية، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات الإجتماعية.

‏

‏وتناولت خلال اللقاء، الجهود المبذولة لإنشاء المركز العربي للسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الذي يتخذ من الاردن مقراً له، داعية نظيرتها الليبية إلى التوقيع على النظام الأساسي للمركز، ودعم برامجه، مما ينعكس إيجاباً على جهود التنمية في البلدان العربية.

‏

‏وأشادت الكيلاني بمستوى العلاقات بين البلدين، وأهمية التعاون المستمر بين الجانبين في مختلف المجالات الإجتماعية، والاستفادة من الخبرات.