الثلاثاء 2026-01-06 07:31 م

بني مصطفى تبحث مع وكيل الأمين العام للإسكوا التعاون في مجال البرامج الاجتماعية

ب
جانب من اللقاء
الثلاثاء، 06-01-2026 06:29 م
الوكيل الإخباري- التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال الأمين التنفيذي ووكيل الأمين العام للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتور مراد وهبة، والسيدة شيري ريتسيما- أندرسون، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن. اضافة اعلان


واستهلت بني مصطفى اللقاء، بالتأكيد على أهمية الشراكة بين الوزارة والاسكوا في مجال دعم التنمية الاجتماعية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، بما يخدم أولويات الحكومة الأردنية والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033). 

وأشارت إلى الدراسة التي أعدتها الاسكوا، في مجال الحماية الاجتماعية، مبينة أنه جرى مخاطبة الوزارات والمؤسسات المعنية للاطلاع عليها، وطرح تصوراتها حول ما ورد فيها.  

وأوضحت أهمية التعاون في تطوير أطر ومؤشرات إدماجية تدعم كفاءة وعدالة تصميم البرامج الاجتماعية، بما ينعكس إيجابا في مجال البرامج الاجتماعية وفق نهج  يضمن الوصول العادل للخدمات ويعزز التمكين الاجتماعي والاقتصادي.

وبينت سعي الوزارة إلى تعزيز الشراكة في مجال تحسين جودة البيانات والمؤشرات الوطنية بما يمكّن من قياس أثر الإدماج الاجتماعي وتوجيه السياسات القائمة على الأدلة، وتوفير دعم فني مستمر في مجالات مهننة العمل الاجتماعي، وإدارة الحالة، والتنسيق متعدد القطاعات باعتبارها ركائز أساسية للإدماج.

من جانبه، أشار القائم بأعمال الأمين التنفيذي ووكيل الأمين العام للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتور مراد وهبة، إلى أهمية الإنجازات التي تمت على صعيد الحماية الاجتماعية، وتطلعه إلى تعميق الشراكة مستقبلاً ما بين الجانبين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بحث سبل التعاون بين "الوطني لحقوق الإنسان" ومجمع اللغة العربية

أخبار محلية بحث سبل التعاون بين "الوطني لحقوق الإنسان" ومجمع اللغة العربية

ا

أخبار محلية ندوة في جامعة اليرموك حول كتاب الروابدة "شذرات من تاريخ الأردن"

ل

أخبار محلية بلدية إربد: 18 ألف مواطن استفادوا من إعفاءات ضريبة المسقفات

قادمة من الإمارات .. الكيان يعلن تسجيل أول حالة بجدري القرود

عربي ودولي قادمة من الإمارات .. الكيان يعلن تسجيل أول حالة بجدري القرود

جهود مكثفة من مياهنا لمعرفة أسباب تغير المياه في الشميساني

أخبار محلية جهود مكثفة من مياهنا لمعرفة أسباب تغير المياه في الشميساني

مذكرة تفاهم لاستثمار 2000 دونم في المنطقة الحرة الكرامة

أخبار محلية مذكرة تفاهم لاستثمار 2000 دونم في المنطقة الحرة الكرامة

ا

أخبار محلية وزير الاستثمار يبحث والسفير الياباني التعاون الاقتصادي

ل

طب وصحة دراسة تحذر: التوقف عن "أوزمبيك" مع الحمل قد يعرض الأم والجنين للخطر



 






الأكثر مشاهدة