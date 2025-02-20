بني مصطفى ترعى إختتام المشاورات الوطنية حول إستراتيجية الحماية الإجتماعية المحدّثة

وأكّدت بني مصطفى أن الإستراتيجية تحظى بالإهتمام الملكي السامي، من خلال توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم، والتي وردت في كتاب التكليف السامي، وتتضمن توسيع نطاق الحماية والرعاية الاجتماعية، وأن يكون ضمن أولويات الحكومة حماية فئات المجتمع الأشد حاجة للرعاية والحماية، مشيرةً إلى أن الحكومة إستجابت للتوجيهات الملكية بتطوير منظومة الحماية الإجتماعية، وقد عبّرت عن إلتزامها الذي أعلنته في بيان الثقة في إطلاقها في غضون الربع الثاني من العام الجاري.
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