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بني مصطفى ترعى إختتام المشاورات الوطنية حول إستراتيجية الحماية الإجتماعية المحدّثة

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
الخميس، 20-02-2025 04:10 م
الوكيل الإخباري-   رعت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس في محافظة الزرقاء، إختتام المشاورات الوطنية حول مسودة الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية (2025-2033)، والتي شملت كافة محافظات المملكة، بمشاركة واسعة من ممثلي المجتمعات المحلية، في الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن مجالس المحافظات والبلديات، وبحضور ممثلي رؤساء محاور الإستراتيجية المحدّثة، وفريق من اليونيسيف ومن الوزارة.   اضافة اعلان


وأكّدت بني مصطفى أن الإستراتيجية تحظى بالإهتمام الملكي السامي، من خلال توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم، والتي وردت في كتاب التكليف السامي، وتتضمن توسيع نطاق الحماية والرعاية الاجتماعية، وأن يكون ضمن أولويات الحكومة حماية فئات المجتمع الأشد حاجة للرعاية والحماية، مشيرةً إلى أن الحكومة إستجابت للتوجيهات الملكية بتطوير منظومة الحماية الإجتماعية، وقد عبّرت عن إلتزامها الذي أعلنته في بيان الثقة في إطلاقها في غضون الربع الثاني من العام الجاري.
 
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