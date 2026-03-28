بني مصطفى ترعى حفل إشهار نقابة أصحاب الحضانات

الوكيل الإخباري- أُعلن اليوم السبت، عن إشهار نقابة أصحاب الحضانات، في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الطفولة المبكرة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة فيه، خلال حفل أُقيم في مركز زها الثقافي.





وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، خلال رعايتها حفل الإشهار، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الحضانات، بما يسهم في دعم الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.



وأضافت أن خدمات الحضانات تشكل عاملاً مهماً في مساندة الأسر من خلال توفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال، الأمر الذي يتيح للأمهات فرصاً أكبر للعمل والاستقرار الوظيفي، ويساعد على تحقيق التوازن بين المسؤوليات الأسرية والمهنية.



وأشارت بني مصطفى إلى أن التوسع في إنشاء الحضانات يُعد جزءاً من الجهود الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمن رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033، لافتة إلى أن الاستثمار في هذا القطاع ينعكس إيجاباً على الأسرة والمجتمع.



وبينت أن الوزارة تعمل على تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الحضانات، من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشائها وتسجيلها، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتدريب للعاملين فيه، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، ويعزز من كفاءة الكوادر العاملة في هذا المجال.



وأكدت أن الوزارة مستمرة في دعم التوسع في خدمات الحضانات، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من هذه الخدمات، بما يضمن وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر.



من جهتها أكدت عضو لجنة المرأة والأسرة النيابية، النائب الدكتورة بيان المحسيري، أهمية قطاع الحضانات في توفير بيئة مناسبة للأطفال، ودوره في دعم الأسرة وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.



وأشارت إلى ضرورة التركيز على جودة الرعاية المقدمة للأطفال، بما يسهم في تنشئتهم بشكل سليم، إلى جانب دور الحضانات في مساندة الأسرة وتوفير بيئة داعمة للأمهات.



بدوره، قال نقيب نقابة أصحاب الحضانات محمد المومني إن إشهار النقابة يشكل خطوة تنظيمية تهدف إلى تطوير القطاع، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في مجال الطفولة المبكرة، بما ينعكس إيجاباً على الأطفال والأسر.



وأكد أن النقابة ستعمل على دعم العاملين في القطاع، ورفع كفاءتهم، وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بقطاع الطفولة المبكرة.



وحضر حفل الإشهار رئيسة لجنة المرأة والأسرة النيابية النائب فليحة الخضير، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة المهندس رأفت الصوافين، وعدد من أصحاب الحضانات.





