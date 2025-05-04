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بني مصطفى تزور مديرية التنمية الاجتماعية في الزرقاء

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
 
الأحد، 04-05-2025 11:30 ص

الوكيل الإخباري-    اطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، خلال زيارة إلى مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الزرقاء، على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث التقت عدداً من المراجعين واستمعت إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول مستوى الخدمات والمعاملات المقدمة لهم.

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وأكدت بني مصطفى أهمية تسهيل الإجراءات على المراجعين، لا سيما الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، مشددة على ضرورة إنجاز معاملاتهم دون تأخير وبكل يسر واحترام.


وأوعزت إلى كوادر المديرية ببذل مزيد من الجهود للارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية وتقديمها بأفضل السبل الممكنة.

 
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