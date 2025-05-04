بني مصطفى تزور مديرية التنمية الاجتماعية في الزرقاء

وأكدت بني مصطفى أهمية تسهيل الإجراءات على المراجعين، لا سيما الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، مشددة على ضرورة إنجاز معاملاتهم دون تأخير وبكل يسر واحترام.
وأوعزت إلى كوادر المديرية ببذل مزيد من الجهود للارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية وتقديمها بأفضل السبل الممكنة.
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