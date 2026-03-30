الإثنين 2026-03-30 06:25 م

بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا

الإثنين، 30-03-2026 04:54 م
الوكيل الإخباري- سلمت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين مفاتيح المساكن الجديدة وشهادات الانتفاع لعشرين 20 أسرة فقيرة في لواء دير علا، بمساحة إجمالية تبلغ 117 متراً مربعاً للمسكن الواحد، وذلك ضمن احتفالات المملكة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبحضور النائب خليفة الديات، وأمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، ومتصرف اللواء جمال الخريشا، ورئيس لجنة بلدية معدي باسل الحبيس.اضافة اعلان


وقالت بني مصطفى إن المشروع جاء بمبادرة من أحد المتبرعين، ونفذته وزارة التنمية الاجتماعية وفق آلية محددة، وضمن مواصفات عالية، حيث تم استهداف الأسر الأشد حاجة، من المدرجة على قوائم الانتظار لدى الوزارة؛ من أسر الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض المزمنة، حيث تم اختيار الأسر المستفيدة وفق أسس ومعايير واضحة وبالتعاون مع الحاكم الإداري في اللواء.

وأضافت أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الداعية إلى تلمس احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، لا سيما للفئات الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأسر المستفيدة.

وأكدت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم الأسر الفقيرة وتمكينها، بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه المساكن توفر بيئة آمنة ومستقرة، وتساعد الأسر على تجاوز التحديات المعيشية.

وأوضحت بني مصطفى أن الوزارة تعمل وفق نهج تشاركي مع المؤسسات الوطنية لتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الدعم السكني والاجتماعي، مؤكدة أن وزارة التنمية الاجتماعية تواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر المستهدفة من برامجها في مختلف محافظات المملكة.

من جهتهم ثمن المستفيدين هذه المبادرة التي تأتي ضمن توجيهات جلالة الملك للحكومة، والتي تُسهم في تحسين حياتهم بشكل ملموس، وتوفر لهم الاستقرار والعيش في مسكن ملائم ومناسب.
 
 


شركة ميناء حاويات العقبة

أخبار محلية رسو 4 بواخر بالعقبة اثنتان محملتان بالبنزين والغاز

خطة مجلس السلام برئاسة ترامب تنص على نزع سلاح حماس وتدمير أنفاق غزة خلال 8 أشهر

فلسطين شهيدتان برصاص الاحتلال وسط وشمال قطاع غزة

عربي ودولي إيران تؤكد أن هرمز والخليج تحت سيطرتها

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية ، اليوم السبت وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: هناك انقسامات داخلية في إيران

الملك وولي العهد السعودي يبحثان تداعيات التطورات الإقليمية على أمن المنطقة والعالم

أخبار محلية الملك وولي العهد السعودي يبحثان تداعيات التطورات الإقليمية على أمن المنطقة والعالم

عربي ودولي سوريا تسعى لاستثمارات بقيمة مليار دولار في الاتصالات

الملك يصل إلى السعودية

أخبار محلية الملك يصل إلى السعودية



 






