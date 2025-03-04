بني مصطفى تُشارك الأطفال الأيتام الإفطار الخيري الذي أقامته الشركة الأردنية لصيانة الطائرات

09:56 م

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الوكيل الإخباري- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، مساء اليوم الثلاثاء الإفطار الخيري للأيتام من المراكز التابعة للوزارة وجمعية مخيم الحسين للأيتام والفقراء، والذي نظمته اللجنة المجتمعية في الشركة الأردنية لصيانة الطائرات، وذلك في مركز هيا الثقافي في العاصمة عمان، وضمن نشاطات وفعاليات الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، وبالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص والمؤسسات التطوعية والجمعيات الخيرية. اضافة اعلان





وقالت بني مصطفى، إن هذه الفعاليات تعكس صورة التكافل الاجتماعي في المجتمع الأردني، وتُسهم في رسم البسمة والسعادة لدى الأطفال الأيتام، وتُعزز من قيم الإخاء والتراحم بين أبناء المجتمع، مشيدةً بالمبادرات التي ينفذها القطاع الخاص مع الوزارة والتي تعكس روح التعاون والتشارك.



وأكدت بني مصطفى على أهمية المبادرات التطوعية التي تُركز على فئة الأطفال الأيتام، وسيما خلال شهر رمضان المبارك.



بدورهما، أشادت مدير إدارة الموارد البشرية في الشركة الاردنية لصيانة الطائرات هناء بسيس ومديرة مركز هيا الثقافي ريم العدوان بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في تنظيم مثل هذه الفعاليات والنشاطات التي تستهدف فئة الأطفال الأيتام.



وفي ختام الافطار الذي اشتمل على فقرات متنوعة؛ وزعت الوزيرة بني مصطفى الهدايا على الأطفال الأيتام الحضور.