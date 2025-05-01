بني مصطفى تشارك في أعمال الجلسة الحوارية حول التمكين السياسي

03:15 م

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الوكيل الإخباري- ‏أكدّت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى أن رؤى التحديث جاءت كمحاور استراتيجية متكاملة، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسار الدولة الأردنية الحديثة، من خلال تبني إصلاحات جذرية وخطط تنموية طموحة من شأنها النهوض بجودة الحياة للمواطن الأردني على مختلف الصعد، بما يعكس رؤية ملكية سامية دعا إليها جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم في أكثر من مناسبة. اضافة اعلان



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‏جاء ذلك خلال كلمتها في إفتتاح أعمال الجلسة الحوارية، اليوم الخميس، حول برنامج التمكين السياسي بتنظيم من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وملتقى البرلمانيات الأردنيات، بحضور الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة م. مها علي،، والنائب هدى نفاع مساعدة رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، والمندوب عنه، ورئيسة لجنة المرأة في في مجلس النواب النائب مي السردية، ورئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب تمارا ناصر الدين، وممثل هيئة الأم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، وعدد من عضوات مجلس النواب.

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