بني مصطفى تشارك في أعمال الجلسة الحوارية حول التمكين السياسي

جاء ذلك خلال كلمتها في إفتتاح أعمال الجلسة الحوارية، اليوم الخميس، حول برنامج التمكين السياسي بتنظيم من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وملتقى البرلمانيات الأردنيات، بحضور الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة م. مها علي،، والنائب هدى نفاع مساعدة رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، والمندوب عنه، ورئيسة لجنة المرأة في في مجلس النواب النائب مي السردية، ورئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب تمارا ناصر الدين، وممثل هيئة الأم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، وعدد من عضوات مجلس النواب.
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