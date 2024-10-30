بني مصطفى تلتقي نواب وأعضاء مجلس محافظة اربد ورؤساء عدد من الجمعيات الخيرية

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الوكيل الإخباري- التقت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى عددا من نواب وأعضاء مجلس محافظة اربد اليوم الاربعاء خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها لمحافظة اربد. اضافة اعلان





وقالت بني مصطفى خلال اللقاء الذي حضره النواب محمد بني ملحم واياد جبرين وعبد الناصر الخصاونة وطارق بني هاني وشاهر الشطناوي وبحضور محافظ اربد رضوان العتوم ومديرة عام صندوق المعونة الوطنية ختام الشنيكات، ان هذه الزيارة وهذه اللقاءات تأتي في اطار نهج الحكومة في التواصل مع المواطنين والنواب والمسؤولين في الميدان، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيزها ضمن الإمكانيات المتاحة.





وأضافت خلال اللقاء أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين خاصة الفئات الهشة والضعيفة وذلك ضمن برامج متعددة ومتنوعة، مشيرة الى أن مثل هذه اللقاءات تأتي ضمن نهج التشاركية مع ممثلي الشعب في البرلمان ومجالس المحافظات للاطلاع على حاجات المجتمع وطرح المشاريع بحيث تكون ذات جدوى وتنعكس على الخدمات الاجتماعية.





واستعرضت الوزيرة بني مصطفى أبرز البرامج التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية للفئات المستهدفة من خدماتها ومن بينها مساكن الأسر الفقيرة والعفيفة من إنشاء أو شراء أو صيانة ، وغالبا ما تكون مرتبطة بما تخصصها مجالس المحافظات ضمن موازنة المحافظة ونتطلع الى زيادة المخصصات للخدمات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وكذلك تقدم الوزارة التأمين الصحي للفئات الهشة والضعيفة بالتعاون إدارة التامين الصحي بهدف التوسع في مظلة التامين للمواطنين، وتعزيز الإنتاجية لدى الاسر من خلال التأهيل والتدريب والانتقال بهم من أسر تتلقى المساعدات الى أسر منتجة تعتمد على ذاته، مشيرة الى أننا في الوزارة والصندوق نستهدف اليوم الفقراء غير العاملين والفقراء العاملين، حيث تم أتمتة الخدمات، مما يساهم في تحقيق العدالة والشفافية ويسهل الإجراءات على طالبي الدعم والمساعدة.







