بني مصطفى: نسعى لمواصلة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

واستهلت بني مصطفى حديثها خلال اللقاء، أهمية التعاون الوثيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، في عدد من المجالات الاجتماعية والبرامج المقدمة للفئات المستهدفة.
كما أشارت بني مصطفى إلى الدور القيادي والدعم الفني الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، لا سيما في تطوير الخطة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة في مجالات حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام (2026–2030، باعتبارها إطاراً وطنياً رئيسياً لتعزيز جهود الوقاية والاستجابة. وتنسجم هذه الخطة مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033).
وبينت بني مصطفى سعي الوزارة في مواصلة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال دعم أجندة التنمية الوطنية والحماية الاجتماعية في الأردن، بما يسهم في توفير أفضل الخدمات والبرامج للفئات الأكثر حاجة.
وفي مجال الجهود المشتركة المتعلقة بالبرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ثمنت بني مصطفى دعم الصندوق في تعزيز منظومة الحماية والخدمات الاجتماعية الوطنية، للفئات الأكثر حاجة ومن بينها، فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما بحثت بني مصطفى بصفتها رئيسة الدورة الـ 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أهمية التعاون في مجال السياسات الاجتماعية والفقر متعدد الأبعاد من خلال المركز العربي لدراسة السياسات الاجتماعية الذي تستضيفه المملكة.
بدورها أشارت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية ليلي بكر إلى أهمية التقدم في منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، وإلى ما تحققه الوزارة في تنفيذ الأولويات الوطنية، متطلعة إلى تطوير سبل التعاون والشراكة مستقبلاً.
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