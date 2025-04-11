الجمعة 2025-04-11 07:19 م
 

بن نون يتراجع عن رفع اسعار القهوة تحت ضغط الشارع وهجوم “من أنتم؟" فهل تفعلها الشركات الأخرى ؟

بن نون
بن نون
 
الجمعة، 11-04-2025 05:12 م
الوكيل الإخباري-   تحت ضغط الشارع وهجوم "من أنتم؟!".. بن نون يتراجع عن رفع الأسعار ويعلن: وقية مجانية مع كل كيلو وتوصيل مجاني في محافظة اربد.اضافة اعلان


بعد أقل من 48 ساعة على إعلان رفع أسعار القهوة، تراجعت شركة بن نون عن قرارها، في خطوة قالت الشركة بأنها استجابة سريعة للزبائن وهجوم لاذع اجتاح منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّرت التعليقات الساخرة بعبارات مثل:
"من أنتم؟ أول مرة بنسمع فيكم!"

وبين موجات الغضب والدعوات للمقاطعة، أعلنت الشركة اليوم عن عرض خاص يهدف لاستعادة ثقة الزبائن وفق بيان صادر عن الشركة بعد وصول مبيعاتها الى مستوى صفر خلال ٢٤ ساعة.

وقية مجانًا مع كل كيلو قهوة
توصيل مجاني لمحافظة اربد 
وعد بالثبات على الجودة دون تغيير في الخلطة الأصلية ويستمر هذا العرض لحين ثبوت اسعار بورصة القهوة العالمية. 

وفي بيان رسمي، أشارت إدارة بن نون إلى أن قرار رفع الأسعار جاء بسبب الارتفاع العالمي في أسعار حبوب القهوة ،لكن رد فعل الجمهور كان "أقوى مما توقعت الشركة"، ما دفعها لإعادة النظر بشكل سريع في استراتيجيتها التسويقية والتسعيرية.

ورغم محاولات التبرير بالحفاظ على الجودة وخلطة الأرابيكا الفاخرة، إلا أن التعليقات الساخنة والرفض الجماهيري جعل الشركة تعيد حساباتها، في مشهد يثبت أن المستهلك الأردني أقوى من الحملات الدعائية.

بن نون تراجع بعد وصول مبيعاته الى مستوى صفر فهل تفعلها الشركات الأخرى ؟!


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gnews

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