بهدف تشجيع الأردنيين .. تعرف الى أسعار رحلات العمرة في رمضان

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر، رافع الطاهات، إن إقبال الأردنيين على أداء مناسك العمرة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك "ضعيف جدًا" مقارنةً بالسنوات السابقة.

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وأضاف الطاهات، في تصريحٍ، أن أسعار الرحلات بقيت كما هي قبل حلول الشهر الفضيل؛ بهدف تشجيع الأردنيين على أداء مناسك العمرة.



وعزا الناطق باسم الجمعية ضعف الإقبال على أداء العمرة خلال رمضان إلى عدم وجود عطلة رسمية خلال الشهر، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العامة.



وتبدأ أسعار رحلات العمرة برًا حاليًا من 225 دينارًا للغرفة الرباعية، وجوًا من 450 دينارًا للغرفة الرباعية في الفنادق المصنفة بثلاث نجوم، وفقًا للطاهات.