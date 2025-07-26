بوابة أم الجمال.. مزيج من التراث والجمال

وأشار العليمات إلى أن البوابة المقترحة مستوحاة من عدة حضارات مرت على الموقع وهي بوابة بازلتية تعكس أرث موقع ام الجمال الضارب في التاريخ، وتشكل نموذجا مصغرا للمدينة الأثرية ونموذجا هندسيا ذا لمسات فنيه تمثل الحضارات التي مرت على المدينة كالنبطية والرومانية والبيزنطية، متوقعا الانتهاء من استكمال المشروع أواخر آب المقبل والبالغ تكلفته المالية 220 ألف دينار، منها 100 ألف دينار من وزارة السياحة والآثار.
وبين أنه جرى سابقا استحداث دوار أم الجمال من حجر البازلت وبطريقة هندسية تحاكي تاريخ البلدة وموقعها الأثري، مشيرا إلى أن مدخل ام الجمال ابتداءً من البوابة الأثرية وصولا إلى الموقع الأثري يحظى بعناية فائقة من البلدية كونه يتميز بمنظر جمالي حيث جرى دهان الأطاريف الجانبية والجزيرة الوسطية إضافة إلى زراعة الأشجار والإنارة.
ولفت العليمات إلى بدء العمل في منطقة روضة الأميرة بسمة من خلال حملة دهان أطاريف الشوارع في المدخل الرئيس للحي الغربي وشارع بغداد الدولي أمام مخفر أم الجمال و تركيب الأعلام على جميع السواري في المنطقة وعلى مدخلها إلى جانب تركيب مطبات فسفورية دائرية أمام مدرسة روضة الأميرة بسمة الثانوية الأولى.
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