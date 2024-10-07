بواقع 3577 شاحنة.. الأردن سير 106 قوافل مساعدات إلى غزة

وأضاف الشبلي، الاثنين، في تصريحات تلفزيونية أن تكلفة الشاحنة الواحدة من المساعدات الغذائية، لا تقل عن 25 ألف دولار، بينما تصل تكلفة الشاحنة الواحدة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 200 ألف دولار.
وأشار إلى أن جمع التبرعات والمساعدات وتوزيعها داخل قطاع غزة، كانت جميعها بجهود أردنية، لضمان إيصال المساعدات لمستحقيها في الشمال والوسط وجنوب القطاع.
وبين أن الهيئة لديها شراكات مع العديد من الجهات والمنظمات الدولية، لإيصال مساعدات بشكل أكبر إلى قطاع غزة.
وأردف: "الاردن لديه القدرة العالية من التنسيق لإيصال المساعدات إلى داخل قطاع غزة ".
ووفق القوات المسلحة الأردنية؛ بلغ عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها الطائرات الأردنية إلى قطاع غزة 122 إنزالاً جوياً أردنياً، و266 إنزالاً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بواقع 388 إنزالاً جوياً منذ بدء الحرب على القطاع، لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتوفير الدعم الطبي والإغاثي.
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