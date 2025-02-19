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بورصة عمان تحدد أوقات التداول خلال شهر رمضان المبارك

بورصة عمان
بورصة عمان
الأربعاء، 19-02-2025 08:36 م

الوكيل الإخباري-    قررت بورصة عمان تعديل أوقات الدوام الرسمي للبورصة ومواعيد جلسات التداول اليومية.

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وقالت البورصة، في تعميم نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن دوام البورصة خلال شهر رمضان المبارك يبدأ 9:30 صباحاً وينتهي 3:00 بعد الظهر.


وتبقى أوقات جلسة تداول الأوراق المالية المدرجة كما هي دون تغيير، وتُعدل أوقات تداول الأوراق المالية غير المدرجة.


وأشارت البورصة إلى أن أوقات الدوام الرسمي للبورصة وأوقات التداول بعد نهاية الشهر الفضيل تعود إلى المواعيد الأصلية المعمول بها حالياً.

 
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