بورصة عمان تحدد أوقات التداول خلال شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري- قررت بورصة عمان تعديل أوقات الدوام الرسمي للبورصة ومواعيد جلسات التداول اليومية.

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وقالت البورصة، في تعميم نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن دوام البورصة خلال شهر رمضان المبارك يبدأ 9:30 صباحاً وينتهي 3:00 بعد الظهر.



وتبقى أوقات جلسة تداول الأوراق المالية المدرجة كما هي دون تغيير، وتُعدل أوقات تداول الأوراق المالية غير المدرجة.