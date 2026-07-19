الأحد 2026-07-19 09:56 ص

"بورصة عمّان" تعمم لتزويدها بالبيانات المالية نصف السنوية قبل نهاية تموز

مبنى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان
مبنى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان
 
الأحد، 19-07-2026 09:50 ص
الوكيل الإخباري-   عمّمت بورصة عمّان على الشركات المدرجة في سوق عمّان المالي تزويدها بالبيانات المالية نصف السنوية المدققة لعام 2026، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني (XBRL).اضافة اعلان


وقالت البورصة، في تعميمها، إنه يتعين على الشركات تزويدها بالبيانات قبل نهاية تموز من العام الحالي، تجنبًا لتطبيق أحكام الدليل الاسترشادي للمخالفات والعقوبات على الشركات غير الملتزمة.

وكانت بورصة عمّان قد قالت في وقت سابق إنها تقوم بإيقاف التداول على أسهم الشركات المخالفة التي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية، استنادًا إلى أحكام المادة (15) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018، وذلك بهدف تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية، وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب، بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية التزامًا بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمّان، التي تُلزم جميع الشركات المدرجة بإعداد بيانات مالية مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزًا لمبدأي الإفصاح والشفافية، وتمكينًا للمستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بصورة مستمرة وفي الوقت المناسب.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، عماد أبو حلتم، في تصريح سابق، إن القيمة السوقية لبورصة عمّان حتى يوم الأحد الماضي، 24 أيار، تُقدّر بنحو 30 مليار دينار، بعد أن كانت 18 مليار دينار في عام 2024.
 
 


gnews

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