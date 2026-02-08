الأحد 2026-02-08 12:22 م

بيان أمني بعد قيام سائق مركبة بدهس أحد رجال الأمن أثناء التشحيط في جرش

الأحد، 08-02-2026 10:33 ص
الوكيل الإخباري-   أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل دهس أحد رجال الأمن العام في محافظة جرش قبل أيام.اضافة اعلان


وأكد أنه وقبل أيام، ورد بلاغ إلى غرفة عمليات مديرية شرطة محافظة جرش مفاده قيام مركبة بالتشحيط في مدينة جرش، وأن سائقها قام بدهس أحد الأحداث أثناء ذلك.

تحركت على الفور قوة أمنية إلى المكان، وعند وصولها، قام سائق المركبة أثناء محاولة ضبطه بدهس أحد مرتبات القوة الأمنية وبرتبة (وكيل)، حيث تم إسعافه إلى مستشفى هيا العسكري، ووصفت حالته العامة بالمتوسطة.

وتم ضبط كافة الأطراف وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 


