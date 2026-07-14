بيان أمني حول انفجار قنبلة يدوية قديمة في العاصمة عمان

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن شخصين أُصيبا بحالة متوسطة إثر انفجار قنبلة يدوية قديمة بعد عثورهما عليها ( جمع الخردوات) في منطقة شارع الـ(100) بالعاصمة، حيث جرى إسعافهما إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق بالحادثة والتعامل مع الحادثة. اضافة اعلان







