الثلاثاء 2026-07-14 01:21 ص

بيان أمني حول انفجار قنبلة يدوية قديمة في العاصمة عمان

بيان أمني حول انفجار قنبلة يدوية قديمة في العاصمة عمان
بيان أمني حول انفجار قنبلة يدوية قديمة في العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 14-07-2026 12:02 ص
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن شخصين أُصيبا بحالة متوسطة إثر انفجار قنبلة يدوية قديمة بعد عثورهما عليها ( جمع الخردوات) في منطقة شارع الـ(100) بالعاصمة، حيث جرى إسعافهما إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق بالحادثة والتعامل مع الحادثة. اضافة اعلان
 
 


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