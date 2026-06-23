الثلاثاء 2026-06-23 10:40 م

بيان أمني حول هوية الحدث المتوفى في الساحة الهاشمية

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 09:58 م
الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه جرى تحديد هوية الحدث المتوفّى وسط العاصمة ( الساحة الهاشمية) صباح اليوم الثلاثاء، حيث جرى إبلاغ ذويه لاستكمال الإجراءات، فيما غادرت كافّة الإصابات المستشفى بعد تلقي العلاج باستثناء حالة واحدة نتيجة إصابته بالقدم. اضافة اعلان
 
 


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