بيان أمني حول هوية الحدث المتوفى في الساحة الهاشمية

09:58 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه جرى تحديد هوية الحدث المتوفّى وسط العاصمة ( الساحة الهاشمية) صباح اليوم الثلاثاء، حيث جرى إبلاغ ذويه لاستكمال الإجراءات، فيما غادرت كافّة الإصابات المستشفى بعد تلقي العلاج باستثناء حالة واحدة نتيجة إصابته بالقدم. اضافة اعلان







