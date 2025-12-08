بيان أمني هام بعد وفاة طفل داخل منزل ذويه في اربد

06:25 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756575 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغًا ورد مساء اليوم إلى غرفة عمليات شرطة إربد يفيد بوفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات داخل منزل ذويه في حي التركمان بمدينة إربد. اضافة اعلان





وأضاف أن المجموعات الأمنية تحركت على الفور إلى الموقع، حيث باشرت تحقيقاتها الأولية في ملابسات الحادثة، فيما جرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.













تم نسخ الرابط





