بيان أمني هام حول مشاجرة الأشرفية والمعلومات المتداولة على وسائل التواصل

09:12 ص

الوكيل الإخباري- تتابع وحدة الجرائم الإلكترونية كل من يحاول تضليل الرأي العام ونشر معلومات وأخبار عارية من الصحة، ونؤكد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.





وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن هناك من يحاول نشر أخبار مضللة ومحاولة تبرير حادثة إطلاق النار على مواطنين ورجال الشرطة، وأن ما يُشاع حول وجود سلسلة طويلة من الاعتداءات والشكاوى بين مطلق النار وجيرانه هو أمر عارٍ من الصحة بحسب التحقيقات وأقوال الشهود وأطراف المشاجرة، ومنهم ابن مطلق النار.



وبيّن أن خلافاً حصل أول أمس بين الأطراف بحكم الجوار، وتم إنهاؤه دون تقديم شكاوى، وأن الخلاف تجدد أمس وتطور إلى مشاجرة، قام على إثرها ذلك الشخص بإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين، ومنهم الشخص المتوفى، الذي كان يحاول فض النزاع وليس طرفاً في المشاجرة.



وشدد الناطق الإعلامي على ضرورة عدم الانجرار وراء الإشاعات أو ترويج اتهامات للطرف الآخر دون أي دليل، والمساهمة في تضليل الرأي العام.



كما أهاب بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشيراً إلى أن مديرية الأمن العام أصدرت أكثر من بيان لتوضيح ما جرى، ولم تتوانَ عن إصدار أي تفاصيل تسمح بها مجريات التحقيق وخصوصيته للرأي العام.



وأشار إلى أن وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع وترصد كل من يحاول تضليل الرأي العام وتحريف الحقائق ولصق تهم بمصابين ومتوفين لا علاقة لهم بما يتم تداوله، مؤكداً أنه ستتم إحالة القضية اليوم إلى القضاء.





