بيان أمني هام حول وفاة حدث بعيار ناري داخل مزرعة في الشوبك

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد حول إصابة حدث بعيار ناري أثناء وجوده داخل مزرعة في لواء الشوبك، وما لبث أن فارق الحياة. اضافة اعلان





وأكد الناطق الإعلامي أنّه وبالتحقيق في الحادثة تبيّن أنّ الإصابة كانت بالخطأ، حيث قام حدث آخر في المزرعة بالعبث والمزاح بسلاح ناري كان بحوزته، وخرجت طلقة أصابت المتوفى، وجرى ضبط الحدث والسلاح المستخدم، وستتم إحالة القضية إلى القضاء.



مضيفاً أن كل ما يُثار حول وقوع مشاجرة أدت لإصابة الحدث المتوفى غير صحيح وعارٍ من الصحة.





