الأربعاء 2025-04-16 08:14 ص
 

بيان تأييد واستنكار من عشيرة العضيبات

ا
علم الأردن
 
الأربعاء، 16-04-2025 07:56 ص
الوكيل الإخباري- عشيرة العضيبات في سوف وجرش وكافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية  نؤكد وقوفنا الكامل خلف جهاز المخابرات العامة الأردنية، ونُعرب عن بالغ تقديرنا واعتزازنا بدوره الوطني الريادي في حفظ أمن الوطن واستقراره، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن وشعبه.اضافة اعلان


ونستنكر بأشد العبارات المخطط الإرهابي الجبان الذي كان يستهدف زعزعة أمن الأردن وإرهاب مواطنيه الآمنين، مؤكدين أن هذه المحاولات الآثمة لن تنال من وحدة شعبنا وصلابة أجهزتنا الأمنية، بل ستزيدنا تماسكًا وإصرارًا على مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب.

إننا نُجدد دعمنا المطلق للأجهزة الأمنية كافة، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، وندعو الله أن يحفظ الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

عاش الأردن عزيزًا آمناً، وحمى الله أبناءه الشرفاء.

مجلس عشيرة العضيبات

15/4/2025
 
gnews

أحدث الأخبار

الأجهزة الأمنية الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن عشيرة العضايلة

ل

أخبار محلية بيان صادر عن مجلس عشيرة الطوالبة

ب

أخبار محلية بيان صادر عن عشيرة الزقايبة

ا

أخبار محلية بيان صادر عن عشيرة حداد وسمور

ل

أخبار محلية بيان صادر عن آل الرفاعي

أرشيفية

أخبار محلية بيان صادر عن عشيرة الفراج

ا

أخبار محلية بيان تأييد واستنكار من عشيرة العضيبات

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 16-4-2025



 
 





الأكثر مشاهدة