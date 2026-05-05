بيان رسمي حول توقيف مدير منطقة في امانة عمان

وبيّنت التحقيقات التي تابعتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ بداياتها أن هؤلاء الثلاثة طلبوا من أحد المستثمرين مبلغ 40 ألف دينار لترخيص محل " كافيه " في عمان متذرعين بأن طلب هذا المبلغ جاء بناء على أوامر من أشخاص متنفذين حسب مزاعمهم .
مصدر مسؤول في الهيئة قال أن الهيئة تابعت هذه القضيّة بناء على معلومات وردت اليها تم تتبعها ورصدها وجمع الأدلة اللازمة بشأنها ثم القاء القبض عليهم بالتعاون مع الجهات الامنيّة ذات العلاقة حيث جرى توديعهم الى المدعي العام .
