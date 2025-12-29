الإثنين 2025-12-29 10:50 م

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

الإثنين، 29-12-2025 09:01 م
الوكيل الإخباري-   دانَت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوّض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية، بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية؛ وهو انتهاك لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرق فاضح للقانون الدولي.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن إقرار هذه القوانين يُعدّ جزءًا من حملة الاستهداف المُمنهَج للوكالة، واستمرارًا لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسيًا، وامتدادًا للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والباطلة التي تسعى لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وخدماته الحيوية التي أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصًا القرار 194، موضحًا أن ممارسات إسرائيل تُشكّل خرقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزية (الأونروا) التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.

وحذّر المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق (الأونروا) ومؤسساتها، التي تقدّم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة (الأونروا)، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
 
 


