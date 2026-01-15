بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، وقوفَ المملكة وتضامنَها الكامل مع حكومة وشعب باكستان بهذا المصاب الأليم، ورفضَها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان، ولأُسَر الضحايا.
