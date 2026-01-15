الخميس 2026-01-15 09:53 ص

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

الخميس، 15-01-2026 09:34 ص
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركبةً للشرطة في شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الشرطة.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، وقوفَ المملكة وتضامنَها الكامل مع حكومة وشعب باكستان بهذا المصاب الأليم، ورفضَها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان، ولأُسَر الضحايا.
 
 


