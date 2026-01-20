الثلاثاء 2026-01-20 01:20 م

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات قيام قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي بهدم مباني داخل مجمع وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة؛ تصعيدًا خطيرًا، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.اضافة اعلان


 وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الفعل اللا قانوني واللا شرعي، ولمواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال حملتها المُمنهَجة لاستهداف (الأنروا) ووجودها وأنشطتها الحيوية التي لا يمكن إلغاؤها أو استبدالها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس ووفق تكليفها الأممي.

 وأشار المجالي إلى أنّ الإجراءات الإسرائيلية تستهدف وجود (الأنروا) ورمزيتها التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في محاولة حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصًا القرار ١٩٤.

وحذّر المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق (الأنروا) ومؤسساتها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة للأنروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمَين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
 
 


