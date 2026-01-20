بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الفعل اللا قانوني واللا شرعي، ولمواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال حملتها المُمنهَجة لاستهداف (الأنروا) ووجودها وأنشطتها الحيوية التي لا يمكن إلغاؤها أو استبدالها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس ووفق تكليفها الأممي.
وأشار المجالي إلى أنّ الإجراءات الإسرائيلية تستهدف وجود (الأنروا) ورمزيتها التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في محاولة حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصًا القرار ١٩٤.
وحذّر المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق (الأنروا) ومؤسساتها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة للأنروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمَين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يستهل زيارته لمحافظة إربد بافتتاح مستشفى الأميرة بسمة
-
تحذير هام من الزراعة لجميع المزراعين ومربي الماشية والدواجن في المملكة
-
اتفاقية تعاون بين السفارة الإيطالية ودائرة الشؤون الفلسطينية
-
تزامنا مع زيارة الملك لمحافظة إربد...العيسوي يفتتح النُزل البيئي في محمية اليرموك
-
مصدر أمني يوضح أسباب الأزمات الأخيرة على جسر الملك حسين ويؤكّد استمرار العمل للتخفيف على المسافرين
-
وزارة العمل تشدد على أهمية التفتيش في تنظيم سوق العمل
-
اليرموك تحقق قفزة نوعية في تصنيف Webometrics العالمي
-
مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية وجمعية "إنتاج"