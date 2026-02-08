بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، مشدِّدًا على دعم الأردن لجميع الجهود المُستهدِفة حلّ الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يعزي اليابان بضحايا العاصفة الثلجية
-
الذكرى التاسعة والأربعون لاستشهاد الملكة علياء الحسين غدا الاثنين
-
وزارة الثقافة تُطلق مشروع توثيق السردية الأردنية
-
"الاتصال الحكومي" تنظم ندوة حول التربية الإعلامية والمعلوماتية
-
المعونة الوطنية يُحذر من بيع القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
-
الأمانة: تحويلات مرورية مؤقتة في شارع زهران مساء اليوم
-
تكريم 52 نزيلاً من مراكز الإصلاح والتأهيل بعد نجاحهم بالدورة التكميلية