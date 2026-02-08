الأحد 2026-02-08 05:01 م

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

الأحد، 08-02-2026 02:48 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات الهجوم الذي استهدف قافلة إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ومنشآت طبية في إقليم كردفان في جمهورية السودان الشقيقة انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. اضافة اعلان


‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، مشدِّدًا على دعم الأردن لجميع الجهود المُستهدِفة حلّ الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه.
 
 


