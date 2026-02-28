بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

06:20 م

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات اليوم الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأكّدت رفض الأردن واستنكاره هذه الهجمات التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة السعودية الشقيقة، وتصعيدًا خطيرًا جديدًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها. اضافة اعلان





وأكّدت الوزارة في بيان تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.





