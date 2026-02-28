بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

وأكّدت الوزارة في بيان تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.
