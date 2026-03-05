الخميس 2026-03-05 04:34 م

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

الخميس، 05-03-2026 03:36 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات محاولة استهداف إيران للجمهورية التركية الشقيقة وجمهورية أذربيجان الشقيقة، وأكّدت رفضَ الأردن واستنكارَه هذه الهجمات التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولتين، وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها.اضافة اعلان


‏وأكّدت الوزارة في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع الجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان الشقيقتين، ووقوفها معهما في كلّ ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما.
 
 


