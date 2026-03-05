بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

وأكّدت الوزارة في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع الجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان الشقيقتين، ووقوفها معهما في كلّ ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما.
