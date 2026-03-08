بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الاعتداءات، ولتصاعد إرهاب المستوطنين ضدّ الشعب الفلسطيني؛ تصعيدًا مُدانًا وإمعانًا في الاستهداف المُمنهَج للفلسطينيين المدنيين في ظل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف تصعيدها الخطير واعتداءات المستوطنين، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
السفير الصيني بعمّان: نعارض أي محاولات للمساس بسيادة الأردن وأمنه
-
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمناقشة تسهيل إجراءات حركة المناولة والشحن والتخليص في موانئ العقبة
-
الصفدي ونظيره الباكستاني يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة
-
إلغاء 12 رحلة طيران عارض إلى العقبة نتيجة ظروف حرب إيران
-
الملك من القيادة العامة للقوات المسلحة: الأردن آمن وسيبقى كذلك
-
مجمع اللغة العربية يتيح معجم "ألفاظ الحياة العامة في الأردن" على موقعه الإلكتروني
-
افتتاح تجريبي لمركز الخدمات الحكومي في شمال عمّان
-
إليك أبرز ما جاء في اجتماع النواب الخاص بمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي