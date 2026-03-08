الأحد 2026-03-08 07:09 م

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

ز
أرشيفية
 
الأحد، 08-03-2026 05:04 م
الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات اعتداءات المستوطنين الإرهابية المتواصلة ضدّ الفلسطينيين، وآخرها العدوان على قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، والذي أسفر عن ارتقاء 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، مُحمِّلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤوليةَ هذه الاعتداءات. اضافة اعلان


‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الاعتداءات، ولتصاعد إرهاب المستوطنين ضدّ الشعب الفلسطيني؛ تصعيدًا مُدانًا وإمعانًا في الاستهداف المُمنهَج للفلسطينيين المدنيين في ظل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة. 

‏ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف تصعيدها الخطير واعتداءات المستوطنين، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

م

أخبار محلية السفير الصيني بعمّان: نعارض أي محاولات للمساس بسيادة الأردن وأمنه

ت

أخبار محلية رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمناقشة تسهيل إجراءات حركة المناولة والشحن والتخليص في موانئ العقبة

ز

عربي ودولي جامعة الدول العربية تدعو للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

ن

أخبار محلية الصفدي ونظيره الباكستاني يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة

ن

أخبار محلية إلغاء 12 رحلة طيران عارض إلى العقبة نتيجة ظروف حرب إيران

ز

أخبار محلية الملك من القيادة العامة للقوات المسلحة: الأردن آمن وسيبقى كذلك

ز

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

ة

عربي ودولي الشيخ محمد بن زايد: الإمارات بخير وستخرج بشكل أقوى



 






الأكثر مشاهدة