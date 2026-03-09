بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة السعودية الشقيقة، وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.
وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة بالمتوفين، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.
